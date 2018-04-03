В Марий Эл увеличилось поголовье лосей, а кабанов — уменьшилось

Марий Эл на 100 голов увеличилось за 2017 год количество лосей (с 6557 тыс. до 6604 тыс.). Поголовье кабанов напротив снизилось более чем на 500 особей (со 1119 тыс. до 562). Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов Марий Эл.

Кроме того, почти на тысячу сократилось количество зайцев-беляков. В начале 2017 года их насчитывалось около 18 960 тыс. особей, на данный момент около 18 072 тыс. Количество рябчиков снизилось на 10 тыс. — с 44 716 тыс. в 2017 году до 30 440 тыс. по состоянию на начало текущего года.

Прирост показывают куницы, горностаи и глухари.

«Всего в 2018 году на территории охотничьих угодий республики и ООПТ республиканского значения пройдено 889 маршрутов общей протяженностью 8683 км», — поясняется в сообщении.

Фото: marimedia.ru