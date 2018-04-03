В 2018 году в Зеленограде планируется ввести в эксплуатацию 155 тыс. кв. м недвижимости

В префектуре округа под председательством и.о. префекта Алексея Михальченкова состоялось заседание окружной коллегии по вопросу выполнения Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы и плана-графика ввода объектов на территории Зеленограда в 2017 году и планах на 2018 год.

Как рассказал в ходе своего выступления заместитель префекта округа Дмитрий Морозов , в соответствии с Адресной инвестиционной программой Москвы и планом-графиком ввода объектов недвижимости, в Зеленограде в прошлом году было введено в эксплуатацию 13 новых объектов общей площадью более 207 тыс. кв. м.

— Это в два раза больше, чем в 2016 году, когда в Зеленограде было введено в эксплуатацию 93 тыс. кв. м недвижимости. В минувшем году деятельность технических заказчиков, подрядных и эксплуатационных организаций, контрольных органов была направлена на выполнение плановых показателей строительства на территории округа, — рассказал Дмитрий Морозов.

Среди объектов, введенных в эксплуатацию в 2017 году: боковой проезд Кутузовского шоссе с разделительной полосой у 23 микрорайона и реконструкция очистных сооружений на реке Горетовка для застройки 20 микрорайона (оба — за счет бюджета), 4 жилых дома в 6 и 17 микрорайонах общей площадью 189 тыс. кв. м, промышленно-производственный объект на территории МИЭТ площадью 3,2 тыс. кв. м, объект административного назначения площадью 22 тыс. кв. м и 4 объекта инженерной инфраструктуры на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис „Москва“ (все — за счет привлеченных средств инвесторов).

— Помимо этого удалось завершить основные строительно-монтажные работы в храме Александра Невского Александровке . Ввод в эксплуатацию объекта намечен на текущий год, — добавил заместитель префекта.

Важнейшим проектом 2017 года стала программа реновации жилого фонда, которая во многом определит градостроительное развитие Москвы в ближайшие годы. В программу включены 34 жилых дома в Зеленограде площадью 125 тыс. кв. м.

— На данный момент в АИП Москвы включены 5 стартовых жилых корпусов в нашем округе для переселения жильцов сносимых домов площадью 50 тыс. кв. м для проектирования и строительства в 2017-2021 годы. Проектирование корпуса 1934 уже начато. До конца марта будут определены проектные организации еще по двум стартовым домам — 934 и 1935. Также в настоящее время ведется разработка проекта планировки 19 микрорайона — это жилой квартал реновации, — рассказал Дмитрий Морозов.

Также в прошлом году состоялось утверждение обновленных правил землепользования и застройки Москвы. ПЗЗ защищает сложившиеся городские районы от уплотнительной и хаотичной застройки, а также формирует потенциал для нового строительства. По территории ЗелАО, кроме этого, внесены изменения в Генплан Москвы.

В течение 2017 года предпринимались меры по снижению административных барьеров в области строительства и повышению инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. Также был принят ряд мер, которые защищают граждан-дольщиков строительства от недобросовестных инвесторов.

В 2018 году в Зеленограде планируется ввести в эксплуатацию порядка 155 тыс. кв. м новой недвижимости. За счет средств городского бюджета предполагается завершить строительство транспортной развязки на 40-м км Ленинградского шоссе (второй пусковой комплекс — дорога в сторону Менделеево при движении в сторону Санкт-Петербурга ). Приступить к строительству предполагается летом, а сегодня проходит процесс подготовки документации. Также планируется завершить реконструкцию бывшего проезда №65 с северной части 23 микрорайона. А сегодня стартовали подготовительные работы к строительству пешеходного моста на Савелкинском проезде — этот объект также планируется сдать в этом году.

Среди объектов социальной инфраструктуры, планируемых к сдаче в 2018 году — учебный корпус на 550 мест в 20 микрорайоне и детский сад на 200 мест в 16 микрорайоне.

За счет средств инвесторов в этом году будут достроены еще 2 жилых дома в 17 микрорайоне площадью 95 тыс. кв. м. Здесь же летом начнется строительство первого детского сада на 220 мест, а сегодня ведется прокладка объездной дороги вокруг микрорайона.

В 23 микрорайоне ведется строительство двух последних жилых корпусов площадью 20 тыс. кв. м.

На площадке „Алабушево“ ОЭЗ в этом году планируется сдать два производственных объекта резидентов Особой зоны. А также запланированы работы по строительству трех лабораторно-промышленных комплексов за счет средств бюджета.

Таким образом, в задачах на этот год: ввод в эксплуатацию учебного корпуса и детского сада в „новом городе“, пешеходного моста на Савелкинском проезде, двух жилых домов в 17 микрорайоне, 4 торговых объектов, развлекательного центра, 2 объектов резидентов ОЭЗ. Также необходимо утвердить проектную документацию для начала строительства трех стартовых жилых домов по программе реновации и инженерных коммуникаций в 3б микрорайоне, приступить к проектированию тоннеля в Алабушево, корпуса 901, учебного корпуса школы №1557 в 3б микрорайоне, спортивного комплекса на площади Колумба.

— И, конечно, наши основные усилия будут направлены на завершение строительства футбольного поля с инфраструктурой в 9 микрорайоне. Длительные сроки проведения судебных процедур по расторжению контрактных обязательств не позволяют сегодня продолжать строительство объекта. Однако мы постараемся завершить это строительство как можно быстрее, — отметил Дмитрий Морозов.

Начальник Управления градостроительного регулирования ЗелАО Москомархитектуры Анжела Игнатьева рассказала о планировании жилых кварталов, проектах планировки, подготовке ГПЗУ и изменениях, которые произошли в этих сферах в последние годы.