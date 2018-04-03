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СК начал проверку информации о незаконном выселении многодетной семьи из единственного жилья в Мытищах
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СК начал проверку информации о незаконном выселении многодетной семьи из единственного жилья в Мытищах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Следственный комитет (СК) проверяет информацию СМИ о неправомерном выселении многодетной семьи из единственного жилья в Мытищах, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.
По данным ведомства, 3 апреля один из федеральных телеканалов показал сюжет о выселении из квартиры многодетной семьи. «Из сообщения СМИ следует, что женщина взяла займ в одной из неустановленных микрофинансовых организаций под залог квартиры, просрочив один платеж. Вскоре в квартире появился мужчина, заявивший, что теперь он является собственником квартиры», — пояснила представитель СК.
Как сообщила О. Врадий, проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
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