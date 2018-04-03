СК начал проверку информации о незаконном выселении многодетной семьи из единственного жилья в Мытищах

По данным ведомства, 3 апреля один из федеральных телеканалов показал сюжет о выселении из квартиры многодетной семьи. «Из сообщения СМИ следует, что женщина взяла займ в одной из неустановленных микрофинансовых организаций под залог квартиры, просрочив один платеж. Вскоре в квартире появился мужчина, заявивший, что теперь он является собственником квартиры», — пояснила представитель СК.