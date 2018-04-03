Резидент Свободного порта завершит строительство двух многоэтажек в Надеждинском районе к концу 2018 года

Строительство ведёт «Зима Южная».

Компания «Зима Южная», получившая статус резидента порто-франко одной из первых, возводит в селе Вольно-Надеждинское новый жилой микрорайон. Два из девяти домов уже сданы в эксплуатацию, еще два будут построены до конца этого года. На строительной площадке побывал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко , сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Как рассказал генеральный директор ООО «Зима Южная» Алексей Бойко , строительство микрорайона началось в 2016 году. За два года компания создала на территории будущего комплекса инженерную инфраструктуру и локальные очистные сооружения, а также построила и заселила два многоэтажных дома.

«До конца года мы планируем завершить строительство еще двух многоэтажек. Всего микрорайон будет состоять из девяти домов. Также мы хотим построить сад, школу и центр детского развития», — отметил инвестор.

По его словам, большая часть квартир в домах уже выкуплена, поскольку стоимость квадратного метра жилья в микрорайоне ниже среднерыночной. Кроме того, уже сданы в аренду помещения под магазины, аптеки и другие социальные объекты.

Врио губернатора осмотрел территорию комплекса и отметил, что такое жилье в крае очень востребовано.

«Сегодня у нас большая потребность в квартирах для детей-сирот, молодых специалистов, работников промышленных предприятий. Будем рады видеть вас в качестве участников этих строек», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

По договоренности сторон будет проработан вопрос о предоставлении части квартир в строящемся микрорайоне детям-сиротам и гражданам, которых переселяют из аварийного жилья.

Генеральным подрядчиком застройщика в Вольно-Надеждинском выступает ООО «Технострой-М». Глава региона обсудил с руководителем компании Михаилом Калашниковым возможность участия организации в возведении жилья в Большом Камне.

В городском округе Большой Камень Администрация Приморского края ведет строительство жилого микрорайона «Солнечный» для работников судоверфи «Звезда». За счет краевого бюджета здесь должны быть созданы четыре девятиэтажных дома на 750 квартир. Предполагается, жилые помещения будут сдаваться сотрудникам судоверфи в аренду по цене ниже рыночной стоимости.