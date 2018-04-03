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В Татарстане студентов наградят за фотофиксацию незаконных свалок
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В Татарстане студентов наградят за фотофиксацию незаконных свалок 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Акция для учащихся вузов и ссузов РТ пройдет в этом году в рамках традиционного санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего 1 апреля в республике.
За информацию, фотофиксацию о незаконных свалках через информационный сервис «Народный контроль» на сайте госуслуг РТ: uslugi.tatarstan.ru самым активным студентам обещаны призы. «Какие именно, пока неизвестно, — сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. — Мы ждем предложений от самих студентов и поддержим здравые предложения».
Кроме того по итогам санитарно-экологического двухмесячника выберут лучшие школу, детский сад, предприятие. Лучшую ЭКОсемью наградят путёвкой в Крым. Напомним, сообщить о свалках в «Народный контроль» по Интернету может каждый житель РТ. Сообщения принимает и минэкологии РТ по телефонам: (843) 267-68-01, 267-68-02.
За несанкционированные свалки, нарушения правил благоустройства и порчу земель положены штрафы. Они предусмотрены статьями 8.2 КоАП РФ (на граждан от 1000 до 2000 руб; на юридических лиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). По ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ граждан могут наказать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, юридических лиц — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей. По ст. 3.6 КоАП РТ штраф для юридических лиц составляет от 200 тыс. до 500 тысяч рублей.
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