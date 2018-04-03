Мэрия Воронежа решила застроить высотками еще один старый квартал 

Вести Воронеж: последние новости

Жильцы воронежской многоэтажки: вынуждают подписать договор на обслуживание, отключив газ

«Инстеп» возведет «Смарт-Квартал» в Коминтерновском районе Воронеже

Губернатор Кемеровской области ушёл в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»