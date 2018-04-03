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Мэрия Воронежа решила застроить высотками еще один старый квартал
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Мэрия Воронежа решила застроить высотками еще один старый квартал 

Вести Воронеж 33 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Общая площадь территории под реновацию составит 6,8 га. Мэрия Воронежа приняла решение о развитии еще одного старого квартала, ограниченного улицами Керамическая, Торпедо и Загородная. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города во вторник, 3 апреля. Общая площадь территории, подлежащей реновации, составит 6,8 га. Там планируется снести 38 двух— и трехэтажных жилых домов, расположенных на улицах Керамическая, Торпедо и Загородная. Всего в программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», рассчитанную до 2030 года, входят 25 застроенных территории, на которых расположены дома, построенные в 1946-1970 годах. Износ зданий составляет более 70%. Реализация программы предполагает снос более 400 тыс. кв. м ветхого жилья и возведение 2,6 млн кв. м — нового. АО «ДСК», ООО «Черноземспецстрой», ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» и ООО «РемСтрой» уже осваивают несколько подобных территорий. Это кварталы, ограниченные улицами 9 Января, Краснодонская, Семилукская; Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулком Ракетный; улицами Серова, Ленинградская и Брусилова, а также переулком Политехнический и улицей Елецкая; Конструкторов, Крымская и Пирогова. Елена Гончарова
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