Более 180 граждан заявили о желании купить квартиры Моссоцгарантии через аукционы с начала года

Более 180 граждан заявили о желании купить квартиры ГУП «Моссоцгарантия» через аукционы с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

«С начала года более 180 физических лиц заявили о своем желании приобрести через аукционы квартиры, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Моссоцгарантия», из них 165 человек заявили о своем желании приобрести именно однокомнатные квартиры. В среднем на лот претендует четверо-пятеро участников, что превышает аналогичный показатель 2017 г. (три-четыре претендента)», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева

Он отметил, что 83 участника подали заявки на 20 однокомнатных квартир на одной из последних торговых сессий.

«Самые конкурентные торги состоялись за квартиру площадью 38 кв. м в СВАО в 15 минутах от станции метро «Отрадное». За объект боролись 14 претендентов, при этом победитель приобрел квартиру с превышением от стартовой стоимости в 12%. Таким образом, даже при высокой конкуренции рост начальной цены незначительный. Это означает, что аукционная форма продажи не пугает потребителя, он ей доверяет и торгуется осознанно», — подчеркнул Г. Дегтев.