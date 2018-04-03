Мониторинг недвижимости Новой Москвы проведут с помощью беспилотников

Мониторинг за соблюдением всех законов при строительстве недвижимости на территории Троицкого и Новомосковского административных округов проведут с помощью квадрокоптеров. Об этом 3 апреля сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва»

— Площадь ТиНАО — одна из самых больших на территории столицы. Чтобы обеспечить постоянный мониторинг за соблюдением правил размещения и строительства недвижимости, планируется использовать беспилотники, — рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

Отметим, что в настоящее время квадрокоптеры используют для наблюдения за закрытыми и огороженными объектами.

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