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Мониторинг недвижимости Новой Москвы проведут с помощью беспилотников
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Мониторинг недвижимости Новой Москвы проведут с помощью беспилотников 

Администрация поселения Десеновское 2 часа назад
Мониторинг за соблюдением всех законов при строительстве недвижимости на территории Троицкого и Новомосковского административных округов проведут с помощью квадрокоптеров. Об этом 3 апреля сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
— Площадь ТиНАО — одна из самых больших на территории столицы. Чтобы обеспечить постоянный мониторинг за соблюдением правил размещения и строительства недвижимости, планируется использовать беспилотники, — рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
Отметим, что в настоящее время квадрокоптеры используют для наблюдения за закрытыми и огороженными объектами.
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