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Акция «Полная комплектация квартир» от ПЗСП действует до конца апреля
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Акция «Полная комплектация квартир» от ПЗСП действует до конца апреля 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В компании ПЗСП вручили первый сертификат на мебель покупателям жилья в доме на улице Баранчинской, 12. У остальных горожан есть ещё месяц для участия в акции.
Условия акции просты. При приобретении жилья в строящемся доме на улице Баранчинской, 12 в период акции покупатель получает подарочный сертификат в мебельный центр «ДомаДом». Получение сертификата возможно после заключения договора долевого участия и оплаты 100% стоимости квартиры.
К примеру, горожане могут приобрести однокомнатные квартиры (площадью 41 или 49 кв. м) и получить сертификат на 30 тысяч рублей. Для двухкомнатных квартир (площадь 56 или 69 кв. м) предусмотрен сертификат на 40 тысяч рублей; для трёхкомнатных (площадь 85 кв. м) — сертификат на 50 тысяч рублей.
Эту новостройку в микрорайоне Вышка-II планируется сдать в эксплуатацию в III квартале 2018 года. Всего в ней будет 222 квартиры. Застройщик обустроит тротуары, а также автопроезды и парковки. Кроме того, на прилегающей территории появятся детские площадки для игр и занятий физкультурой. Примечательно, что рядом уже есть дом, построенный ПЗСП, вместе они образуют жилой комплекс с уютным обустроенным двором.
Первые покупатели уже получили сертификат и могут заняться выбором мебели к новоселью. Горожане, желающие приобрести квартиру в этом строящемся доме, ещё могут стать участниками акции — она продлена до конца апреля.
На правах рекламы.
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