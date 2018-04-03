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Хочу в Москву: сколько столичных метров получат жители регионов за свои квартиры
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Хочу в Москву: сколько столичных метров получат жители регионов за свои квартиры 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На самые большие столичные площади могут рассчитывать жители Петербурга и Сочи. Свое жилье петербуржец может обменять на 35-метрровую однушку в Раменках, а сочинец может рассчитывать на квартиру площадью 31 квадратный метр, причем не только на окраинах, но и, к примеру, недалеко от метро «Динамо».
На студию площадью 20-22 квадратных метра могут рассчитывать жители Севастополя, Симферополя, Хабаровска, Владивостока, Сургута, Якутска, Екатеринбурга и Московской области. Свое жилье они могут обменять на студию с открытой планировкой в современной новостройке, как правило, в одном из спальных районов с не самым плохим рейтингом.
Обменять свою квартиру на студию 18-19 квадратных метров в доме под реновацию смогут жители Казани, Тюмени и Нижнего Новгорода.
17 московских квадратов осилят жители Уфы, Архангельска и Краснодара. Получит 9 квадратов смогут владельцы квартир в Кургане, Новокузнецке и Иваново, и только на 8 квадратных метров могут рассчитывать жители Махачкалы, Магнитогорска и Нижнего Тагила.
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