Ещё
Жителей Подмосковья больше не интересуют «бетонные клетки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией

Жителей Подмосковья больше не интересуют «бетонные клетки» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Власти ставят перед собой задачу создавать в регионе комфортные условия для жизни, подчеркнул он. «Для нас важно, чтобы соблюдался баланс в строительстве жилья и сопутствующей инфраструктуры и своевременно обеспечивались права граждан», — пояснил министр.
Он рассказал, что при утверждении проектов обращается внимание и на архитектурный облик будущего жилья, и на то, как дом вписывается в ландшафт. "Московская область богата зелеными и облагороженными массивами, и нам не хотелось бы, чтобы строительство негативно влияло на окружающую среду", — сказал Фомин.
Хорошим спросом в Подмосковье пользуется малоэтажное строительство, сообщил он, и с каждым годом доля малоэтажного жилья в области растет. Так, в прошлом году в Подмосковье построили порядка 400 тысяч квадратных метров такого жилья, на сегодняшний день на разных стадиях строительства находится 4 миллиона квадратных метров.
Фомин также сообщил, что за последние несколько лет значительного сокращения числа застройщиков в Московской области не выявлено. Однако с рынка будут уходить маленькие компании, «которые плохо рассчитали финансовую модель проекта и не справляются со своими обязанностями».
"Это нормальный процесс, — подчеркнул министр. — Останутся девелоперы, у которых сильный менеджмент, которые правильно рассчитывают экономику".
На данный момент в Подмосковье, по его словам, работает порядка 500 застройщиков.
Вести.Ru: последние новости
В московских новостройках преобладают недорогие квартиры Мень: новые стандарты для управляющих компаний не отразятся на ценах на ЖКХ Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот334
Малышева вызвала гнев телезрителей431
Путин упразднил посредничество в ЖКХ71
Тюрьма помогла Рыбке37
Что не так с новым «Простоквашино»33
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение