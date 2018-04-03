Жителей Подмосковья больше не интересуют «бетонные клетки»

Власти ставят перед собой задачу создавать в регионе комфортные условия для жизни, подчеркнул он. «Для нас важно, чтобы соблюдался баланс в строительстве жилья и сопутствующей инфраструктуры и своевременно обеспечивались права граждан», — пояснил министр.

Он рассказал, что при утверждении проектов обращается внимание и на архитектурный облик будущего жилья, и на то, как дом вписывается в ландшафт. " Московская область богата зелеными и облагороженными массивами, и нам не хотелось бы, чтобы строительство негативно влияло на окружающую среду", — сказал Фомин.

Хорошим спросом в Подмосковье пользуется малоэтажное строительство, сообщил он, и с каждым годом доля малоэтажного жилья в области растет. Так, в прошлом году в Подмосковье построили порядка 400 тысяч квадратных метров такого жилья, на сегодняшний день на разных стадиях строительства находится 4 миллиона квадратных метров.

Фомин также сообщил, что за последние несколько лет значительного сокращения числа застройщиков в Московской области не выявлено. Однако с рынка будут уходить маленькие компании, «которые плохо рассчитали финансовую модель проекта и не справляются со своими обязанностями».

"Это нормальный процесс, — подчеркнул министр. — Останутся девелоперы, у которых сильный менеджмент, которые правильно рассчитывают экономику".

На данный момент в Подмосковье, по его словам, работает порядка 500 застройщиков.