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По итогам первого квартала 2018 года ввод столичных офисов вырос на 76 процентов
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По итогам первого квартала 2018 года ввод столичных офисов вырос на 76 процентов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Полученные данные сравнили с аналогичным периодом прошлого года.
За первый квартал 2018 года ввод офисов в Москве вырос на 76 процентов — до 37 тысяч квадратных метров. Об этом 3 апреля сообщил директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков на конференции в столице. Такой вывод был сделан после сравнения полученных данных с аналогичным периодом 2017 года.
Константин Лосюков подчеркнул, что при этом в эксплуатацию не было введено ни одного бизнес-центра класса А. Директор департамента сообщил, что офисные объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 году начали строиться в 2015-2016 годах.
Объем предложения на офисном рынке столицы составил 16,3 миллиона квадратных метров. На класс А приходится 4,2 миллиона «квадратов», а на класс В — 12,1 миллиона «квадратов».
Как утверждает представитель Knight Frank, объем свободных офисных помещений в столице продолжает сокращаться.
— Быстрое сокращение объема свободных площадей объясняется растущим спросом и низким объемом нового строительства. Мы считаем, что к концу 2018 года объем вакансии достигнет комфортных 8%-10% как для арендаторов, так и для арендодателей, — цитирует слова Константина Лосюкова РИА Новости.
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