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Новое жилье Балашихе не нужно, заявил зампред правительства Подмосковья
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Новое жилье Балашихе не нужно, заявил зампред правительства Подмосковья 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Подмосковная Балашиха не нуждается в строительстве нового жилья, при этом городу необходимы дополнительные рабочие места и социальная инфраструктура, рассказал в интервью РИА Недвижимость зампред правительства области — министр строительного комплекса Максим Фомин.
В 2016 году был введен мораторий на строительство высотных домов в Балашихе. Запрет был вызван дисбалансом между количеством жилья и социальных объектов. Предполагалось, что мораторий будет снят после принятия генплана города. Генплан был принят в конце прошлого года.
"В Балашихе мораторий продолжает действовать. Там и нет необходимости строить новое жилье. Надо развивать рабочие места, социалку, создавать новые парки — вот на это есть запрос от граждан", — сказал Фомин.
Чиновник также рассказал, что в области имеется еще ряд городов, в которых власти ограничивают застройку.
"Например, это Люберцы, Мытищи, Красногорск. Даже если там находится место под новую застройку, места для строительства, допустим, школы, может не быть. И такие проекты, несущие только дополнительные проблемы, мы не поддерживаем", — уточнил он, добавив, что сейчас выдаются в основном разрешения по ранее согласованным проектам планировок.
Полностью интервью с Максимом Фоминым читайте на сайте «РИА Недвижимость».
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