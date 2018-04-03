Новое жилье Балашихе не нужно, заявил зампред правительства Подмосковья

В 2016 году был введен мораторий на строительство высотных домов в Балашихе. Запрет был вызван дисбалансом между количеством жилья и социальных объектов. Предполагалось, что мораторий будет снят после принятия генплана города. Генплан был принят в конце прошлого года.

"В Балашихе мораторий продолжает действовать. Там и нет необходимости строить новое жилье. Надо развивать рабочие места, социалку, создавать новые парки — вот на это есть запрос от граждан", — сказал Фомин.

Чиновник также рассказал, что в области имеется еще ряд городов, в которых власти ограничивают застройку.

Мытищи, "Например, это Люберцы Красногорск . Даже если там находится место под новую застройку, места для строительства, допустим, школы, может не быть. И такие проекты, несущие только дополнительные проблемы, мы не поддерживаем", — уточнил он, добавив, что сейчас выдаются в основном разрешения по ранее согласованным проектам планировок.

Полностью интервью с Максимом Фоминым читайте на сайте «РИА Недвижимость».