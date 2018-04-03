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Около 100 случаев самовольного строительства было выявлено с помощью беспилотников с начала года
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Около 100 случаев самовольного строительства было выявлено с помощью беспилотников с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 100 случаев самовольного строительства было выявлено Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы с помощью беспилотников с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе инспекции.
«В 2018 г. на территории столицы исследовано с помощью беспилотных летательных аппаратов более 1 тыс. земельных участков общей площадью около 12 млн кв. м, выявлено 99 случаев самовольного строительства и 29 случаев нарушения земельного законодательства», — сказала собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что более 200 нарушений земельного законодательства выявила столичная Госинспекция по недвижимости в 2017 г. Беспилотники применяются ведомством с 2015 г.
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