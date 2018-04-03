Около 100 случаев самовольного строительства было выявлено с помощью беспилотников с начала года

Около 100 случаев самовольного строительства было выявлено Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы с помощью беспилотников с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе инспекции.

«В 2018 г. на территории столицы исследовано с помощью беспилотных летательных аппаратов более 1 тыс. земельных участков общей площадью около 12 млн кв. м, выявлено 99 случаев самовольного строительства и 29 случаев нарушения земельного законодательства», — сказала собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что более 200 нарушений земельного законодательства выявила столичная Госинспекция по недвижимости в 2017 г. Беспилотники применяются ведомством с 2015 г.