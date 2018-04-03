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Россиянка подняла арендаторам цену в 300 раз и украла у них сыр с маслом
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Россиянка подняла арендаторам цену в 300 раз и украла у них сыр с маслом 

dom.lenta.ru 38 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
На 39-летнюю владелицу завода в Чебоксарах подан судебный иск, ее обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом пишет региональный портал «Мой город».
Иск подала компания-производитель молочной продукции, арендующая помещения на заводе, по поводу инцидента, произошедшего в 2017 году. Компания в 2015 году арендовала здание завода, принадлежавшее 39-летней жительнице Чебоксар, за 200 тысяч рублей в год. Условия аренды не менялись до февраля 2017 года, затем владелица завода заявила, что стоимость ежемесячной аренды возрастет до 5 миллионов рублей. Таким образом, годовая аренда составила бы 60 миллионов рублей в год.
Арендаторы отказались принимать новые условия, после чего собственница здания потребовала освободить занимаемые помещения, поставила охрану и не впускала на завод никого из работников организации. Затем женщина приехала на завод в сопровождении 20 мужчин на нескольких легковых автомобилях. Прибывшие сорвали пломбы на складах и забрали оттуда масло и сыр, принадлежавшие арендаторам, на сумму в три миллиона рублей.
Дело передано для рассмотрения по существу в Урмарский районный суд. За хищение имущества в особо крупном размере женщине может грозить лишение свободы до десяти лет и штраф до миллиона рублей.
В 2009 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск властей столицы и обязал поднять арендную плату в двух помещениях, где располагаются рестораны McDonald's, в тысячу раз. Речь шла о помещениях, которые McDonald's арендовал в начале 1990-х годов. По условиям соглашения, срок аренды был указан до 24 декабря 2041 года, ее стоимость составляла один рубль за квадратный метр в год.
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