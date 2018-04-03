Россиянка подняла арендаторам цену в 300 раз и украла у них сыр с маслом

На 39-летнюю владелицу завода в Чебоксарах подан судебный иск, ее обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом пишет региональный портал «Мой город».

Иск подала компания-производитель молочной продукции, арендующая помещения на заводе, по поводу инцидента, произошедшего в 2017 году. Компания в 2015 году арендовала здание завода, принадлежавшее 39-летней жительнице Чебоксар, за 200 тысяч рублей в год. Условия аренды не менялись до февраля 2017 года, затем владелица завода заявила, что стоимость ежемесячной аренды возрастет до 5 миллионов рублей. Таким образом, годовая аренда составила бы 60 миллионов рублей в год.

Арендаторы отказались принимать новые условия, после чего собственница здания потребовала освободить занимаемые помещения, поставила охрану и не впускала на завод никого из работников организации. Затем женщина приехала на завод в сопровождении 20 мужчин на нескольких легковых автомобилях. Прибывшие сорвали пломбы на складах и забрали оттуда масло и сыр, принадлежавшие арендаторам, на сумму в три миллиона рублей.

Дело передано для рассмотрения по существу в Урмарский районный суд. За хищение имущества в особо крупном размере женщине может грозить лишение свободы до десяти лет и штраф до миллиона рублей.