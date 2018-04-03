Подмосковные власти не разрешают возводить дома в сильно застроенных городах

Результат этой работы будет заметен в 2020-2021 годах — в ряде городов области должен сократиться ввод жилья.

Балашихе , напомнил министр, продолжает действовать мораторий на строительство жилья — необходимости в нем нет, а запросы населения свидетельствуют о том, что следует создавать рабочие места, социальную инфраструктуру и новые парки.

Мытищи, Фомин назвал еще ряд сильно застроенных городов. Это Люберцы Красногорск . «Даже если там находится место под новую застройку, места для строительства, допустим, школы, может не быть. И такие проекты, несущие только дополнительные проблемы, мы не поддерживаем», — подчеркнул он.

Разрешения на строительство, по его словам, выдаются сейчас на ранее согласованные проекты планировок. «А выдачу разрешений по новым проектам в таких локациях мы стараемся ограничивать», — уточнил министр.