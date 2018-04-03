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Утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами
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Утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ утвердило новые стандарты сервиса организаций, управляющих многоквартирными домами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минстроя России.
Данные стандарты вводят ряд требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг.
Правительство РФ утвердило новые стандарты сервиса организаций, управляющих многоквартирными домами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минстроя России.
Данные стандарты вводят ряд требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг, в частности, в области порядка работы аварийно-диспетчерской службы, которой поставлены конкретные сроки реагирования на поступившую заявку. Сотрудники данной службы теперь обязаны приходить на работу с удостоверениями, носить бахили и иметь нашивку с ФИО на одежде.
В каждом подъезде, согласно закону, теперь должны быть размещены стенды с данными и тарифах на ЖКХ, уведомлениями о предстоящих работах, правилах безопасного использования газа и иными необходимыми жильцам сведениями.
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