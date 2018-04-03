Казанцы по-прежнему игнорируют платные парковки

Казанские автомобилисты продолжают игнорировать городскую систему платного паркинга. С начала года городская админкомиссия выписала уже почти 3 500 штрафов на сумму около 8 500 000 рублей.

Стоимость парковки в Казани варьируется от 30 до 70 рублей в час, в зависимости от ее популярности. Неоплата парковки наказывается штрафом в 2 500 рублей.

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