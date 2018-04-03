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В селе Подгорное сгорел трехэтажный дом
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В селе Подгорное сгорел трехэтажный дом 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратовской области пожарные потушили 8 пожаров возгораний за сутки.
В Энгельсском районе на пульт оперативного дежурного пришло сообщение в 10. 35 о пожаре в 2-х комнатной квартире жилого 3-х квартирного дома в селе Подгорное Энгельсского района.
Как сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС, пламя поглотило 2 квадратных метров. На тушение выезжали три человека личного состава. В результате ЧП никто не пострадал.
3 апреля в Саратове ночью сгорели надворные постройки на улице Лучевая в Заводском районе. Площадь пожара заняло 40 квадратов.
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