В селе Подгорное сгорел трехэтажный дом

Саратовской области пожарные потушили 8 пожаров возгораний за сутки.

В Энгельсском районе на пульт оперативного дежурного пришло сообщение в 10. 35 о пожаре в 2-х комнатной квартире жилого 3-х квартирного дома в селе Подгорное Энгельсского района.

Как сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС, пламя поглотило 2 квадратных метров. На тушение выезжали три человека личного состава. В результате ЧП никто не пострадал.