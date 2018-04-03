ФСК «Лидер» проконтролирует достройку ЖК «Изумрудная долина» в Подмосковье

МОСКВА , 3 апр — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» станет организатором и координатором достройки проблемного жилого комплекса «Изумрудная долина» ("Валь д′Эмероль") в Одинцовском районе Подмосковья , но формальным застройщиком останется прежний девелопер, говорится в сообщении ФСК.

Ранее о том, что проблемный жилой комплекс будет достраивать ФСК «Лидер» в качестве нового инвестора, сообщали власти Подмосковья

Как указывается в пресс-релизе компании, ФСК «Лидер» будет осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств для обеспечения ввода в эксплуатацию жилых домов.

"По сути мы будем выполнять роль fee-девелопера, однако не планируем принимать участие в реализации свободных квартир", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что застройщиком проекта остается ЗАО «Ипотечная компания М-6», а финансировать достройку планируется с привлечением сторонних инвесторов.

"При исполнении обязательств всеми участниками проекта, первые жилые дома могут быть введены в эксплуатацию уже в конце 2018 года", — добавляется в сообщении.

Малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса «Изумрудная долина» возводится в Одинцовском районе Подмосковья, в 15 километрах от МКАД. Всего планировалось построить 95 домов на 3784 квартиры. Строительство объекта ведется с 2012 года, с 2014 года сроки строительства неоднократно переносились. В настоящее время сдано в эксплуатацию шесть домов, оставшаяся часть домов находится на различной стадии готовности либо вовсе не построена.