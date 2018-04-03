Под Волгоградом мужчина вернул полмиллиона рублей, чтобы не лишиться жилья

Житель Николаевского района Волгоградской области накопил долг по квартире в 500 000 рублей и не желал добровольно его погашать. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФССП, судебным приставом на должника было открыто исполнительное производство. На регистрацию его авто и недвижимость был наложен запрет. Однако мужчина всячески уклонялся от погашения. В конце-концов приставу удалось застать должника в его квартире ранним утром. Был составлен акт описи и ареста жилья. Мужчина, рискуя остаться без квартиры, оплатил долг в полмиллиона рублей в кратчайшие сроки.