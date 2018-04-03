Около 500 рабочих мест создано благодаря реализации нежилых помещений в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО, сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий со ссылкой на его главу Владимира Жидкина. «В жилом комплексе „Испанские кварталы“ благодаря эффективной реализации нежилых помещений создано порядка 500 новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
Он уточнил, что площадь коммерческой недвижимости в этом жилом комплексе составила около 13 тыс. кв. м. «Сейчас она полностью реализована, новые владельцы планируют создать здесь свой сравнительно небольшой бизнес (магазины, кафе, салоны красоты и тому подобное), что в общем даст работу как минимум для 500 человек», — рассказал В. Жидкин.
В. Жидкин отметил, что почти три четверти приобретателей коммерческой недвижимости в этом жилом комплексе — физические лица, причем, большинство из них как раз жители этого ЖК, то есть им теперь не придется ездить на работу в старые границы Москвы, работа будет в шаговой доступности от квартиры. «На момент присоединения новых территорий к Москве здесь было всего 84 тыс. рабочих мест. За неполных шесть лет усилиями Строительного комплекса и девелоперов создано порядка 100 тыс. мест приложения труда. Мэр Москвы Сергей Собянин изначально сформулировал жесткое условие по развитию новых территорий. Ни в коем случае не создать здесь еще один спальный район. Одно из главных условий для выполнения этой задачи — полицентричное развитие ТиНАО и создание здесь к 2035 г. около 1 млн рабочих мест», — добавил В. Жидкин.