Около 500 рабочих мест создано благодаря реализации нежилых помещений в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО

Около 500 рабочих мест создано благодаря реализации нежилых помещений в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО, сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий со ссылкой на его главу Владимира Жидкина. «В жилом комплексе „Испанские кварталы“ благодаря эффективной реализации нежилых помещений создано порядка 500 новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

Он уточнил, что площадь коммерческой недвижимости в этом жилом комплексе составила около 13 тыс. кв. м. «Сейчас она полностью реализована, новые владельцы планируют создать здесь свой сравнительно небольшой бизнес (магазины, кафе, салоны красоты и тому подобное), что в общем даст работу как минимум для 500 человек», — рассказал В. Жидкин.