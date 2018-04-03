Жилой комплекс с подземной автостоянкой и дошкольной организацией построят в районе Ховрино

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: „Многофункциональный жилой комплекс“ по адресу: ул. Дыбенко, вл. 1, в границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) „Ховрино“, район Ховрино, Северный административный округ Москвы », — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, строительство ТПУ качественно улучшает транспортную ситуацию в городе, это актуально и в случае с ТПУ «Ховрино». «ТПУ „Ховрино“ свяжет районы Ховрино и Западное Дегунино, существенно снизит нагрузку на Ленинградское шоссе, а также разгрузит станцию метро „Речной вокзал“. А строительство сопутствующих жилых объектов дает москвичам возможность приобрести квартиры с максимальным инфраструктурным наполнением», — подчеркнул он.

В пресс-службе уточнили, что в состав жилого комплекса войдут пять жилых корпусов, объединенных подземной автостоянкой. В рамках проекта предусмотрено размещение помещений общественного назначения в уровне первого этажа, а также создание дошкольной образовательной организации кратковременного пребывания детей. В корпусах в сумме расположится 1 тыс. 251 квартира общей площадью 63 тыс. 119 кв. м. В составе жилого комплекса появятся 409 однокомнатных, 331 двухкомнатная, 242 трехкомнатных и 121 четырехкомнатная квартира, а также 148 студий. Кроме того, запроектирована подземная стоянка, предназначенная для постоянного и временного хранения легковых автомобилей.

«Яркая особенность проекта — благоустройство. Придомовая территория обладает довольно сложным рельефом, что позволило творчески подойти к благоустройству, образовав несколько разноуровневых зон, и создать действительно красивое пространство для отдыха жителей», — рассказал В. Леонов.

В пресс-службе добавили, что на первых этажах корпусов предусматривается размещение офисов, магазинов непродовольственных товаров, кафе с вендинговыми автоматами, мини-кафе, кафе-мороженого, кафетерия и кафе-кондитерской. Кроме того, на первом этаже одного из корпусов запроектированы помещения дошкольной образовательной организации. В ее составе запланированы игровые с раздевалкой, буфетом и санузлом, выполненные отдельными блоками. Дошкольная организация будет рассчитана на четырехчасовое пребывание детей без организации сна.