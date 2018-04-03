Ещё
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и дошкольной организацией построят в районе Ховрино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилой комплекс с подземной автостоянкой и дошкольной организацией построят в районе Ховрино 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: „Многофункциональный жилой комплекс“ по адресу: ул. Дыбенко, вл. 1, в границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) „Ховрино“, район Ховрино, Северный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, строительство ТПУ качественно улучшает транспортную ситуацию в городе, это актуально и в случае с ТПУ «Ховрино». «ТПУ „Ховрино“ свяжет районы Ховрино и Западное Дегунино, существенно снизит нагрузку на Ленинградское шоссе, а также разгрузит станцию метро „Речной вокзал“. А строительство сопутствующих жилых объектов дает москвичам возможность приобрести квартиры с максимальным инфраструктурным наполнением», — подчеркнул он.
В пресс-службе уточнили, что в состав жилого комплекса войдут пять жилых корпусов, объединенных подземной автостоянкой. В рамках проекта предусмотрено размещение помещений общественного назначения в уровне первого этажа, а также создание дошкольной образовательной организации кратковременного пребывания детей. В корпусах в сумме расположится 1 тыс. 251 квартира общей площадью 63 тыс. 119 кв. м. В составе жилого комплекса появятся 409 однокомнатных, 331 двухкомнатная, 242 трехкомнатных и 121 четырехкомнатная квартира, а также 148 студий. Кроме того, запроектирована подземная стоянка, предназначенная для постоянного и временного хранения легковых автомобилей.
«Яркая особенность проекта — благоустройство. Придомовая территория обладает довольно сложным рельефом, что позволило творчески подойти к благоустройству, образовав несколько разноуровневых зон, и создать действительно красивое пространство для отдыха жителей», — рассказал В. Леонов.
В пресс-службе добавили, что на первых этажах корпусов предусматривается размещение офисов, магазинов непродовольственных товаров, кафе с вендинговыми автоматами, мини-кафе, кафе-мороженого, кафетерия и кафе-кондитерской. Кроме того, на первом этаже одного из корпусов запроектированы помещения дошкольной образовательной организации. В ее составе запланированы игровые с раздевалкой, буфетом и санузлом, выполненные отдельными блоками. Дошкольная организация будет рассчитана на четырехчасовое пребывание детей без организации сна.
Агентство «Москва»: последние новости
Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Кострому запустят с 30 марта с автостанции «ВДНХ» Два корпуса ЖК «Новая Звезда» в ТиНАО площадью 36 тыс. кв. м введено в эксплуатацию UTair продала 25,8% от всех авиабилетов на даты матчей ЧМ-2018 в ряд городов-участников чемпионата
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя131
Стало известно о тайном счете Скрипалей35
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт288
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами126
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ132
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение