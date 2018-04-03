На мосту через Волгу разобрали 400 квадратных метров старого тротуара 

С 1 апреля в Костроме идет второй этап ремонта автопешеходного моста через Волгу. Подрядчик уже приступил к первоначальным работам, сообщает городская администрация.
Так, вчера рабочие демонтировали 200 метров барьерного ограждения и 350 метров контактного провода. Старое покрытие тротуара разобрали на площади 430 квадратных метров, демонтировано 32 метра перил, смонтировано 4 водоотводных лотка.
Сегодня продолжаются работы по демонтажу, идет ремонт опорных пролётных строений подмостового пространства.