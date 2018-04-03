Ещё
На мосту через Волгу разобрали 400 квадратных метров старого тротуара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На мосту через Волгу разобрали 400 квадратных метров старого тротуара 

k1news.ru 24 минуты назад
Фото: k1news.ru
С 1 апреля в Костроме идет второй этап ремонта автопешеходного моста через Волгу. Подрядчик уже приступил к первоначальным работам, сообщает городская администрация.
Так, вчера рабочие демонтировали 200 метров барьерного ограждения и 350 метров контактного провода. Старое покрытие тротуара разобрали на площади 430 квадратных метров, демонтировано 32 метра перил, смонтировано 4 водоотводных лотка.
Сегодня продолжаются работы по демонтажу, идет ремонт опорных пролётных строений подмостового пространства.
k1news.ru: последние новости
От московской ВДНХ до Костромы пустят ежедневные автобусы В Никольском хозяин горящей квартиры отравился угарным газом За год в Костромской области открылось больше 900 частных компаний
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя131
Стало известно о тайном счете Скрипалей38
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт290
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами126
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ133
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение