Горожане будут покупать воду и тепло в свои квартиры напрямую у поставщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс РФ , направленные на установление системы прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.

В ЖК РФ вводится новая статья 157.2, определяющая, что в ряде случаев при управлении домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом коммунальные услуги собственникам и нанимателям помещений предоставляются ресурсоснабжающей организацией в соответствии с заключенными с каждым собственником помещения договором. Этот порядок действует, если решение о заключении таких договоров принято на общем собрании собственников или, в частности, при отказе ресурсоснабжающей организации от заключенных ранее договоров из-за задолженности управляющей организации.

Договор между собственником помещения и ресурсоснабжающей организацией заключается на неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами, утвержденными правительством РФ . Заключение договора в письменной форме не требуется.

Федеральным законом устанавливается обязанность ресурсоснабжающей организации, регионального оператора уведомить собственников помещений в многоквартирном доме, управляющую организацию, орган государственного жилищного надзора об одностороннем отказе от исполнения договоров, заключенных с управляющей организацией. По истечении 30 дней с момента такого уведомления договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается прекращенным полностью, а договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и продолжает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Для непрерывного обеспечения жителей коммунальными ресурсами и услугами законом закрепляется положение о том, что договоры, содержащие положения о предоставлении или оказании коммунальных услуг, заключаются со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно при прекращении действия договоров, заключенных с управляющей организацией.

При переходе собственников на новый вид договоров управляющая организация обязана обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящего в состав общего имущества, к предоставлению коммунальных услуг, осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ общего имущества в доме, принимать от собственников и пользователей помещений обращения о нарушениях требований к качеству коммунальных услуг, нарушениях при расчете размера платы за них. Также управляющая организация должна взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором при рассмотрении поступивших обращений, проведении проверки изложенных в них фактов, устранении выявленных нарушений.

Законом предусматриваются переходные положения, в соответствии с которыми до утверждения правительством РФ типовых договоров о предоставлении коммунальных услуг, условия договоров определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354.

В случае представления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме платежных документов, в том числе в электронной форме, управляющей организацией для внесения платы за коммунальные услуги за период после прекращения договоров индивидуального ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, такие организации обязаны уплатить собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме штраф в двукратном размере суммы, подлежащей уплате.