Госинспекция по недвижимости Москвы усилит мониторинг территории ТиНАО с помощью беспилотников

Территорию ТиНАО в текущему году будут в усиленном режиме мониторить с помощью квадрокоптеров на предмет выявления фактов незаконного размещения объектов недвижимости и нарушений земельного законодательства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

«В 2018 г. планируется с помощью летательных аппаратов усилить работу по мониторингу ТиНАО, площадь которого в 1,4 раза превышает остальную площадь столицы», — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба сообщает, что в настоящее время Госинспекция по недвижимости использует квадрокоптеры для осуществления мониторинга закрытых и огороженных территорий, а также земельных участков большой площади. В настоящее время в распоряжении инспекции находятся шесть беспилотников. «При появлении дополнительной потребности увеличение численности парка беспилотных летательных аппаратов возможно», — добавили в пресс-службе.