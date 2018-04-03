Ещё
Госинспекция по недвижимости Москвы усилит мониторинг территории ТиНАО с помощью беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госинспекция по недвижимости Москвы усилит мониторинг территории ТиНАО с помощью беспилотников 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Территорию ТиНАО в текущему году будут в усиленном режиме мониторить с помощью квадрокоптеров на предмет выявления фактов незаконного размещения объектов недвижимости и нарушений земельного законодательства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.
«В 2018 г. планируется с помощью летательных аппаратов усилить работу по мониторингу ТиНАО, площадь которого в 1,4 раза превышает остальную площадь столицы», — сказал собеседник агентства.
Пресс-служба сообщает, что в настоящее время Госинспекция по недвижимости использует квадрокоптеры для осуществления мониторинга закрытых и огороженных территорий, а также земельных участков большой площади. В настоящее время в распоряжении инспекции находятся шесть беспилотников. «При появлении дополнительной потребности увеличение численности парка беспилотных летательных аппаратов возможно», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Кострому запустят с 30 марта с автостанции «ВДНХ» Два корпуса ЖК «Новая Звезда» в ТиНАО площадью 36 тыс. кв. м введено в эксплуатацию UTair продала 25,8% от всех авиабилетов на даты матчей ЧМ-2018 в ряд городов-участников чемпионата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя131
Стало известно о тайном счете Скрипалей35
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт288
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами126
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ132
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение