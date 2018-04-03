АМПП: Более 20,2 тыс. жителей Москвы подали заявки на получение парковочных разрешений в марте

Более 20,2 тыс. жителей Москвы подали заявки на получение парковочных разрешений в марте 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«20 тыс. 220 жителей Москвы обратились за парковочными разрешениями за первый месяц весны. Из них порядка 9 тыс. — за разрешениями для инвалидов, более 8 тыс. — для многодетных семей и более 3 тыс. — за резидентными разрешениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти 5 тыс. обращений было подано через официальный портал мэра и правительства Москвы , остальные заявки горожане оформили в районных многофункциональных центрах. Как подчеркивается, среди них наибольшей популярностью пользовались МФЦ района Хамовники (378 заявок), Басманного района (306) и МФЦ Северного и Южного Тушина (299).

В пресс-службе напомнили, что парковочные разрешения делятся на три категории — резидентные, которые позволяют водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района, а также льготные разрешения для инвалидов и многодетных семей. Продлить разрешения можно за два месяца до истечения срока их действия.