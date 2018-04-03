Звездный час апартаментов: как подготовиться к чемпионату мира по футболу

В соответствии с законом, который принят к Чемпионату мира 2018, собственники всех гостиниц и апартаментов, оказывающих услуги по временному размещению, обязаны их классифицировать по уровню сервиса. По итогам сертификации выдается свидетельство о присвоении определенной звездности, которая в общей сложности будет действовать три года.

За несоблюдение прописанных требований, собственников ждут серьезные штрафы, а случае и дальнейшего «непослушания» — прекращение деятельности.

Санкт-Петербург, В городах, принимающих Чемпионат мира по футболу (в том числе Москва Казань ), классификация уже обязательна. В остальных регионах она будет проходить поэтапно. С 1 июля 2019 года она станет обязательной для гостиниц более чем на 50 номеров, с 1 января 2020 года — для гостиниц более чем на 15 номеров, с 1 января 2021 года — обязательно определять уровень «звездности» любых гостиниц. Изначально была идея завершить всеобщую классификацию к самому чемпионату, но рынок просто не успел бы подстроиться.

Все девелоперы апарт-отелей, которые хотят остаться на рынке, безусловно, намерены соблюдать действующее законодательство. При этом в законе остается ряд нюансов, которые законодателями пока не урегулированы, и отраслевому сообществу пока непонятно, как будет выстраиваться процедура сертификации, и кто за что станет отвечать.

Самый первый вопрос — каким образом будет выстроена процедура классификации, учитывая, что апарт-отель — это сообщество собственников, а не один владелец. В нашем объекте, например, собственников больше 550! В настоящий момент в законодательстве не закреплена норма о том, кто должен «действовать» — владелец каждого апартамента или УК всего апарт-комплекса? Если второе, то что делать тем собственникам, у которых не подписаны договоры с управляющей компанией, и которые управляют своими активами самостоятельно?

С одной стороны, апарт-отель — это единый имущественный комплекс, и логично представить, что именно актив целиком должен проходить сертификацию, но в то же самое время, это не единоличное владение, и, если скажем, два владельца из 560 решат сертификацию не проходить, у нас нет никаких инструментов для того, чтобы заставить собственников распоряжаться своим активом по нашему усмотрению.

Второй вопрос следует из первого — кто будет отвечать за последствия в случае, если сертификация не пройдена. Если те два собственника сертификацию не пройдут, штраф будет выставлен им или управляющей компании?

Методы и ресурсы

Много вопросов возникает по самой методологии проведения сертификации — допустим, на самом старте, при введении объекта в эксплуатацию, апарт-отель получает какое-то количество звезд. Через три года полученную звездность нужно будет подтверждать. Можете себе представить, сколько ресурсов, времени и сил это займет, если подавать документы и нести ответственность за процедуру прохождения должна будет управляющая компания, но при этом по каждому апартаменту нужно заручаться поддержкой собственника? Закончив одну сертификацию, придется сразу приступать к сбору документов для следующей.

И это не все препятствия на пути к «звездности». Так, каждому средству размещения теперь нужно будет обязательно получать так называемый паспорт безопасности. Этот документ предполагает аккредитацию объекта в полиции, а также у локальных чиновников, которые должны будут собрать экспертную группу по зданию и решить, достойно ли оно стать счастливым обладателем этого документа. Непонятно, для чего создан еще один бюрократический квест, который, скорее всего, повлечет за собой проявление коррупционной составляющей. Что такого станет оценивать эта экспертная группа, что не было предусмотрено «сертификационным ситом»? И почему не упростить эти процедуры, объединив их?

Апарт-отели были созданы как некое промежуточное звено между жильем и гостиницей. За счет определенных особенностей этого формата — и инвесторы, и конечные пользователи заинтересованы в развитии апарт-отрасли. Но чем больше законодатели стремятся приблизить этот формат к гостиничному сегменту, тем дороже будет его реализация. Это, в свою очередь, повлияет на мотивацию инвесторов развивать этот формат, и мотивацию конечных пользователей — там останавливаться. А значит пышным цветом снова расцвет серый сектор, традиционно уходящий от налогов, качественного сервиса, безопасности.

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