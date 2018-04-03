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Программу по развитию Дальнего Востока и Забайкалья дополнят 24 проектами
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Программу по развитию Дальнего Востока и Забайкалья дополнят 24 проектами 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Двадцать четыре инвестиционных проекта отобрано для включения в государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, все они получат государственную поддержку, сообщает Минвостокразвития РФ.
"Завершен отбор инвестиционных проектов, которые войдут в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Из 30 проектов, представленных к отбору, одобрены 24. Объем инвестиций по ним составит более 153 миллиардов рублей. Планируется, что в рамках этих проектов на Дальнем Востоке будут созданы 5597 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Как отмечает министерство, наибольшее число проектов будет реализовано в Приморском крае. Среди них строительство терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа и нефтехимии (инвестор — ООО «Восток ЛПГ»); строительство перегрузочных комплексов в районе поселка Славянка (инвестор — ООО «Тихоокеанский балкерный терминал»); проект по строительству краболовных судов по программе «Квоты под киль» (инвестор — ООО «Антей»); предприятие по выращиванию и переработке марикультуры (инвестор — ООО «Русская марикультура»).
Также господдержку получит проект по строительству пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР). Проект по строительству Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов в Еврейской автономной области.
В Хабаровске с помощью мер господдержки планируется построить новый речной вокзал с пунктом пропуска через границу РФ. На курильском острове Шикотан — создать рыбоперерабатывающий комплекс «Островной», на Камчатке — построить рыбоводный комплекс «Рыбная долина» и рыбоперерабатывающий завод в устье реки Сопочной. В Якутии поддержку получат четыре проекта, в числе которых создание ювелирно-гранильного кластера в ТОР «Индустриальный парк „Кангалассы“ и модернизация кожевенно-обувного и мехового производства по выпуску оленьей замши.
По данным министерства, новые механизмы развития Дальневосточного федерального округа позволили создать в макрорегионе более ста новых предприятий. В 2017 году рост объема инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке составил 17%, половина инвестиций направлены в проекты в ТОР и СПВ.
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