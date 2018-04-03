Все по закону: просрочка по займу лишила семью жилья

Жительницу Подмосковья с тремя маленькими детьми выселяют из квартиры. Ранее под залог этого жилья был взят займ в микрофинансовой организации «Центр займов 365». Business FM удалось связаться с этой организацией. Там прокомментировали, что квартира была перепродана на законном основании.

У Юлии трое малолетних детей — один трех лет и два годовалых близнеца, они с рождения прописаны в этой квартире. Юлия с супругом и родителями тоже прописана в этой квартире. Летом прошлого года мама Юлии, на тот момент собственник жилья, взяла заем в компании «Центр займов 365», сумма — 1 млн 350 тысяч рублей. В дальнейшем по этому займу образовалась просрочка.

В марте появился человек, который сообщил, что приобрел квартиру, и показал договор купли-продажи. Обращение в Росреестр подтвердило его слова. Как заверил радиостанцию представитель нового собственника, он знает, что в квартире проживают в том числе дети, но считает, что всем жильцам надо съехать:

«Мы приобретали две квартиры у этой организации. У организации были все документы, они продавали квартиры, нас заинтересовала цена, мы ее купили. Вы думаете, что, приобретая эту квартиру, мы ничего не знали? Мы все знали, проанализировали все риски для себя. Я общался с этими людьми и готов решить все мирным путем, я знаю, что там дети. Я предложил им некую финансовую помощь, на которую они пока не соглашаются. В итоге выйдет то, что будет подаваться иск на принудительное выселение и снятие с регистрационного учета».

В марте этого года однофамилец нового собственника квартиры — судя по инициалам, возможно, его отец — выиграл гражданское дело о выселении семейной пары и несовершеннолетнего ребенка в Москве . По данным картотеки судебных дел, он регулярно участвует в подобных спорах.

Планов продавать квартиру не было, а потерять ее из-за займа, который в четыре раза ниже рыночной стоимости, несправедливо, говорит Юлия:

«Просто огромный шок, что наша квартира ушла каким-то третьим лицам непонятно по каким причинам. Очень страшно: он нам угрожал, что будет менять замки, будет находиться в этой квартире. Я даже не знаю, как себя обезопасить».

В организации «Центр займов 365» считают, что сделка проведена по закону. Помимо договора купли-продажи есть еще ряд договоров, например, соглашение об отступном с отлагательным условием, утверждает юрист компании Георгий Поляков:

Георгий Поляков юрист компании «Центр займов 365» «Соглашение заключалось с отлагательным условием на три месяца. В случае неоплаты трех месяцев переход права собственности осуществляется в установленном законом порядке через регистрирующий орган. В одностороннем порядке мы не можем подать такой документ, поэтому есть соответствующая доверенность, удостоверенная нотариусом. Доверенность давала собственница, и люди подавали от нее документы на переход права собственности. Доверенность действующая, не отозванная. Сумма, за которую мы продали, четко подтверждает, что никакой выгоды из этой квартиры мы не получили: 1 млн 350 тысяч мы выдали, они не платили порядка семи месяцев, и за 1 млн 900 тысяч мы покрыли свои убытки и ее продали. Дальнейшие отношения с новыми собственниками — это только их прерогатива».

Однако сумма сделки как раз и вызывает вопросы у экспертов: даже кадастровая стоимость квартиры — больше 5 млн рублей, то есть в случае реализации по рыночной стоимости заемщик мог погасить не только долги, но еще и остаться с деньгами.

К тому же, судя по договору займа, возврат основного долга должен был состояться в июне этого года, фактически задолженность образовалась по процентам, и эта сумма в несколько десятков раз меньше полной стоимости квартиры. Обычно реализация залога происходит через суд, говорит юрист правового департамента HEADS Consulting Игорь Валуев.

Игорь Валуев юрист правового департамента HEADS Consulting «Делается это в судебном порядке по закону. Кредитор — в данной ситуации микрокредитная финансовая организация — обращается в суд, просит взыскать сумму займа и обратить взыскание на эту квартиру. По решению суда обращается взыскание, выдается исполнительный лист, на основании которого судебные приставы возбуждают исполнительное производство, и уже в рамках исполнительного производства происходит процедура выставления этой недвижимости на торги».

Однако, как выяснилось, есть механизм реализации залога без суда. В итоге малолетние дети могут оказаться на улице.