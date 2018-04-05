В Новосибирске потратят 2,4 миллиарда рублей на «убитые» дороги

Новосибирск становится его участником второй год подряд и в 2018-м получит на реконструкцию дорог 1 миллиард 46 миллионов рублей. Запланировано комплексно отремонтировать 21 километр городских автомагистралей и ликвидировать девять аварийно-опасных участков. По словам начальника муниципального управления дорожного хозяйства Юрия Алексеевского, для ремонта определено пять подрядных организаций — все «проверенные и владеющие технологиями». Самым крупным объектом станет участок улицы Первомайской длиной 7,9 километра, стоимость работ оценивается в 267 миллионов рублей.

В регионе на реализацию проекта в этом году направят 2,42 миллиарда рублей, в том числе один миллиард рублей межбюджетного трансферта из федеральной казны (столько же было получено в 2017-м). Софинансирование из средств бюджета региона составит 1,1 миллиарда рублей, местных бюджетов — 288 миллионов. Наибольший объем областных и федеральных субсидий получит территориальное управление автомобильных дорог: на работы на региональных и межмуниципальных трассах оно направит более одного миллиарда рублей.

По данным и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, в регионе будет отремонтировано 54 объекта. На оперативном совещании врио губернатора Андрей Травников отметил, что по одиннадцати объектам контракты на проведение работ не заключены, хотя cделать это нужно было до 31 марта.

— По результатам соцопросов почти тридцать процентов жителей области первой проблемой называют состояние дорожной сети сети своих населенных пунктов, — напомнил Травников.

Между тем Общероссийский народный фронт объявил видеоконкурс, на который автолюбители присылают снятые ими «убитые» участки дорог.

— Пересечение с улицей Невельского и перекресток с улицей Дюканова просто «убиты», здесь из-за сплошных дефектов автомобили выезжают на встречную полосу, двигаются по обочине. Рядом — выезд со стоянки рейсовых автобусов, которая представляет собой что-то среднее между свалкой и полем, вся грязь выносится на дорогу, — сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Новосибирской области Александр Стефанов. — Наша задача — проконтролировать действия чиновников, их реакцию на сообщения новосибирцев.

В новосибирском исполкоме ОНФ напомнили, что в прошлом году заработала интерактивная карта «убитых» дорог.

Врио губернатора Андрей Травников, в свою очередь, призвал специалистов проверить те участки, которые ремонтировали в 2017 году, и, если будут выявлены недостатки, потребовать от подрядчиков их устранения в рамках гарантийных обязательств.

В нормативное состояние будут приведены не только дороги, входящие в границы Новосибирской агломерации, но и дороги во всех муниципальных районах области. За счет перераспределения средств на это будут выделено дополнительно полтора миллиарда рублей.

Тем временем