Вопросы о жилье. Общественники Ямала спросили со строителей и власти

Салехарде общественники вызвали на ковер чиновников, которым пришлось держать ответ об исполнении указа президента о переселении из ветхого и аварийного жилья. Сроки строительства, его качество и поиск виновных за допущенные нарушения стали главными вопросами круглого стола, инициатором проведения которого выступила Общественная палата Ямала. Как стало известно корреспонденту ИА «Север-Пресс» , в адрес региональных властей поступали претензии со стороны прокуратуры в части исполнения 600 указа президента.

Как рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных, регион в числе тринадцати российских регионов, показавших максимальные показатели ликвидации ветхого и аварийного жилья, при этом только пять субъектов, в том числе и Ямал, исполнили в срок соответствующий указ президента.

Так, всего ликвидировано 232 тыс. квадратных метров жилья, это 5338 жилых помещений, расселено 19667 человек. Объем средств региона составил 17,303 млрд рублей, привлеченные на условиях софинансирования средства госкорпорации — 674 млн рублей или 18,3%. При этом Ямал оказался единственным регионом, где расселение проводилось при одновременном улучшении условий жилья.

«Указ президента мы исполнили в срок. Проведена огромная работа. Не так давно мы защищали отчет в госкорпорации «Фонд реформирования ЖКХ». На руках у нас письмо в адрес главы региона о том, что отчет об исполнении в срок обязательств рассмотрен и принят», — заявил Тимофей Савиных.

И все же недовольные были. В их числе жильцы, прописавшиеся в жилфонде «под снос» уже после решения о его ликвидации в надежде получить заветные квадратные метры, жители Шурышкарского района, вынужденные ждать ремонта только что построенного жилья из-за его качества. Среди недовольных и жильцы злополучного дома по улице Крайняя в Новом Уренгое, которые, как заверили чиновники, уже переселены в новые квартиры. Во всяком случае, те, кто получал квартиры как переселенцы из ветхого и аварийного.

Общественники услышали главное — никто из застройщиков не отказывается от исполнения взятых обязательств, а чиновники в кратчайшие сроки реагируют на претензии ямальцев, касающиеся качества жилья.

Участники сторон договорились о сотрудничестве. Ведь Ямал решил продолжить исполнение программы переселения. Так, новая программа рассчитана на 8 лет, планируется ликвидировать 635 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья, объем средств региона превысит 50 млрд рублей.