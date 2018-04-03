«Боимся остаться без отделки»: дольщикам «Квартала у озера» сдвинули срок передачи жилья

В микрорайоне «Квартал у озера» в Чурилово сдали два дома, но люди до сих пор не могут справить новоселье. Несмотря на то, что 31 марта дольщикам должны были вручить ключи, в квартирах до сих пор нет отделки. Как это объяснили в компании-застройщике и когда челябинцы заедут в своё жильё, выяснял 74.ru.

Дома № 3.3 и 5.3 ввели в эксплуатацию в этом году, но работы на них до сих пор не закончены.

— Крайний срок заселения по нашим договорам долевого участия — 31 марта 2018 года, — рассказала 74.ru дольщица дома № 3.3 «Квартала у озера» Оксана. — Мы уже в феврале поняли, что работы в доме ведутся не активно. Несколько раз дольщики были в подъездах и видели лишь несколько рабочих и голые стены. Нам обещали, что в конце марта мы начнём заселяться. Но по нашим домам опять тишина. У некоторых в договорах указано, что отделочные работы будет выполнять подрядчик «Строймаркет». Но я лично общалась с его руководителем, и мне признались, что с ними договор подряда расторгли.

В доме № 3.36 только вставляют окна — внутренних работ ещё нет Покупатели квартир в ещё двух домах вынуждены ждать заселения до августа. На сайте застройщика говорится, что в доме № 5.15 сейчас идёт покраска фасадов, монтаж лифтов и внутренняя отделка подъездов; в доме № 3.36 — монтаж окон и покраска с фасадов.

— Наш дом стоит с ноября, и к нему вообще никто не подходит, движения никакого нет, — утверждает дольщица дома № 3.36 Наталья. — Срок сдачи по договору — 31 марта. Но его перенесли и не сообщили нам об этом. Увидела, что сроки изменили, заглянув в декларацию застройщика. По нашему дому вообще нет никакого плана достройки.

Про судьбу дома № 5.15 дольщики пока не знают, там красят фасад и монтируют лифты

В строительной компании уверяют, что дома готовы, и им осталось решить вопрос с отделкой квартир. Причём изначально договора с дольщиками было два — на строительство домов и отделку квартир. Застройщик отметил, что уже в конце апреля в домах № 3.3 и 5.3 начнётся поквартирное заселение дольщиков. При этом судьбу ещё двух десятиэтажек в компании не прокомментировали.

— У застройщика нет договора с подрядчиком по отделке квартир, — сообщил гендиректор ООО АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков . — Компании не являются аффилированными. Сейчас вопрос отделки квартир застройщик, который напрямую координирует действия подрядчиков, взял под свой контроль. В ближайшее время квартиры будут переданы дольщикам.

В доме № 3.3 во многих квартирах ещё нет отделки

Ранее на медленную отделку и перенос сроков заселения жаловались дольщики дома № 1 в микрорайоне «Парковый-2», который также застраивало ООО АПРИ «Флай Плэнинг». Сроки сдачи высотки переносили несколько раз. По документам 19-этажку сдали и ввели в эксплуатацию ещё в декабре 2016 года. По факту — в доме продолжаются отделочные работы.