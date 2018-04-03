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Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом
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Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Элитный дом с несколькими спальнями в Greenwich Village заинтересовал звезду «Дневников вампира» уже давно. Рядом с домом находилась и площадка для выгула собак, которая весьма актуальна для Добрев и ее пса Маверика. Цена в 2 миллиона долларов также устроила актрису.
Но стоило девушке лишь открыть дверь ванной комнаты, как на нее упал фрагмент потолка и куски штукатурки. Добрев успела вовремя выскочить из ванной, это помогло ей избежать серьезных травм, пишет VistaNews.ru.
От покупки дома актриса в итоге отказалась и теперь продолжает искать жилье.
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