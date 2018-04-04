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Минстрой напомнил регионам о трехлетней гарантии на работы по благоустройству
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Минстрой напомнил регионам о трехлетней гарантии на работы по благоустройству 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Минстрой России приступил к активной стадии Всероссийского конкурса для малых и исторических городов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля 2018 года.
По словам главы Минстроя Михаила Меня, приоритетом является утверждение всех муниципальных программ по благоустройству на 2018-2022 годы и оперативное объявление торгов. Только после этого можно будет приступить к выполнению работ, которые запланированы на май этого года.
Министр отметил, что в муниципальных программах должны быть учтены все дворы и общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. «К нам поступают сообщения, что не все муниципалитеты включают в программы все объекты, которые нужно благоустроить. Мы будем с этим серьезно разбираться», — сообщил он.
Добавим, также глава Минстроя поставил задачу учитывать трехлетнюю гарантию на выполнение работ при заключении регионами договоров на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».
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