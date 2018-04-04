Минстрой напомнил регионам о трехлетней гарантии на работы по благоустройству

Минстрой России приступил к активной стадии Всероссийского конкурса для малых и исторических городов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля 2018 года.

По словам главы Минстроя Михаила Меня, приоритетом является утверждение всех муниципальных программ по благоустройству на 2018-2022 годы и оперативное объявление торгов. Только после этого можно будет приступить к выполнению работ, которые запланированы на май этого года.

Министр отметил, что в муниципальных программах должны быть учтены все дворы и общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. «К нам поступают сообщения, что не все муниципалитеты включают в программы все объекты, которые нужно благоустроить. Мы будем с этим серьезно разбираться», — сообщил он.

Добавим, также глава Минстроя поставил задачу учитывать трехлетнюю гарантию на выполнение работ при заключении регионами договоров на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».