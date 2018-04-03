Власти Подмосковья ожидают снижения ввода жилья в 2020-2021 годах

МОСКВА , 3 апр — РИА Недвижимость. Подмосковные власти в настоящее время ограничивают оформление градостроительной документации на строительство жилья в ряде локаций, благодаря чему в 2020-2021 годах в области снизятся объемы ввода жилой недвижимости, рассказал в интервью РИА Недвижимость министр строительного комплекса области Максим Фомин

Мытищи, "У нас есть еще ряд городов, которые сильно застроены, и мы аккуратно подходим к строительству в них. Например, это Люберцы Красногорск . Даже если там находится место под новую застройку, места для строительства, допустим, школы может не быть. И такие проекты, несущие только дополнительные проблемы, мы не поддерживаем", — рассказал он.

По словам чиновника, в генпланах подмосковных городов, которые приняты уже на 90%, отображаются ранее согласованные проекты планировок, и именно по ним сейчас выдаются разрешения на строительство, в то время как оформление документации на новые проекты в «сложных» локациях ограничивается.

"Количество выданных разрешений на строительство не снижается, так как сейчас, повторюсь, мы выдаем разрешения на строительство по ранее утвержденным проектам планировки. А вот то, что сейчас мы не пропускаем новые застройки — результат от этой работы мы увидим только в 2020-2021 годах, когда будет снижение ввода жилья", — сказал Фомин.

Глава областного Минстроя также отметил, что установленный ранее мораторий на строительство жилья в Балашихе продолжает действовать. По его мнению, там и нет необходимости строить новое жилье, а надо развивать рабочие места, социальную инфраструктуру, создавать новые парки.

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