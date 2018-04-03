Ремонт в Испании: советы по организации работы

Своим взглядом на Испанию делится Виктория Кутузова , профессиональный риэлтор, директор по продажам в испанской компании Mahersol.

Испания у многих ассоциируется исключительно с отдыхом. И так будет до тех пор, пока вы не обзаведетесь там собственным домом или квартирой. Вы больше не «турист», а собственник жилья, и этот гордый статус обязывает решать множество бытовых вопросов.

Если вам посчастливилось купить новую недвижимость, так называемый объект «под ключ», то продолжать наслаждаться морем и солнцем можно и нужно. Новостройки в Испании сдаются с чистовой отделкой, хорошим уровнем сантехники, полностью оборудованными всеми необходимыми электроприборами кухнями. Остается только купить мебель и въезжать.

Но что делать, если вы выбрали квартиру на вторичном рынке, и она явно требует ремонта? Давайте разбираться.

Стоимость ремонта в Испании

В стране корриды есть понятие «смета работ», которую испанские компании обязаны соблюдать. Если вы договорились о конкретной стоимости на приведение жилья в порядок, эта процедура не обойдется вам дороже ни на копейку.

По моим данным, средняя стоимость ремонта в Испании составляет от €1200 до €2500 за кв.м. В эту цену включены все возможные согласования.

Любая уважающая себя испанская компания предложит вам также услуги дизайнера. В самых статусных компаниях на должности дизайнера проектов по-прежнему остаются итальянцы. Считается, что никто не может сравниться с ними по чувству прекрасного. Дизайн-проект квартиры площадью 50-70 кв.м у такого высококлассного специалиста будет стоить от €10-15 тыс.

Выбор компании

Выбрать для проведения ремонта испанскую компанию — самый надежный вариант. В таком случае команда, которая будет заниматься вашим объектом, скорее всего, будет состоять из испанцев. А они умеют работать качественно и в оговоренные сроки. Почему я не рекомендую обращаться к бригадам иностранцев, в том числе, выходцев из бывших стран СССР? Некоторые моменты могут стать для такого работника «камнем преткновения». Ведь любое изменение вашей собственности должно согласовываться с муниципальными властями. Поэтому человек, который возьмется за ваш объект, должен хорошо понимать испанский язык и, желательно, иметь представление об этапах согласования. Также он должен иметь официальный статус работника. Конечно, в данном случае речь не идет о простом маляре или сантехнике.

Если же вы хотите получить эксклюзивный проект, выбирайте международную компанию, но со строительным офисом в Испании. Тогда мебель вам привезут из Италии , за дизайн возьмется итальянец, а сам ремонт сделают испанские специалисты.

Как руководить работами дистанционно

Ремонт в Испании можно проводить под вашим удаленным руководством. Вам просто нужно оставить ключи и согласовывать работы по электронной почте.

Не стоит думать, что вам придется выбирать в магазинах краску и цемент, а также доставлять стройматериалы рабочим, как это часто бывает в России . В испанских компания такое не практикуется. Хотя выходцы из бывших стран СССР могут до сих пор просить об этом. И в этом еще один минус обращения к подобным бригадам.

Страхование недвижимости

Допустим, вы закончили ремонт в вашей новой квартире. Теперь встает закономерный вопрос — как обеспечить максимальную безопасность и сохранность имущества.

В Испании, как и везде в Европе, принято страховать все. Как минимум, рекомендуется сделать стандартную страховку от пожара, утечек воды и кражи. А если вы понимаете, что дом будет пустовать, то хорошо бы поставить сигнализацию с видеонаблюдением. Стоимость страховки на минимальный метраж 50-70 кв.м составит €300-500 в год. Примерно в такую же цену обойдется и сигнализация.

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Виктория Кутузова: Многие совершают ошибку, которая может потом стоить вам большого количества нервных клеток. Она заключается в том, чтобы найти своего дизайнера, и лишь затем подключить к работам испанскую компанию.

Испанские компании, как правило, хотят выполнять полный цикл работ. Редко кто согласится работать по чужому дизайн-проекту. Так просто не принято, и конечная цена сметы будет в итоге увеличена на стоимость самого дизайн-проекта.

Поэтому лучше доверьте всю процедуру одной фирме целиком, от создания эскизов вашего будущего идеального жилья и до его обустройства.

Подготовила Ольга Петегирич Фото Unsplash.com