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Жильцы горевшего дома в Сочи вернулись в свои квартиры за вещами
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Жильцы горевшего дома в Сочи вернулись в свои квартиры за вещами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 3 апр — РИА Новости. Жильцы горевшего дома в Сочи на улице Пятигорской смогли вернуться в свои квартиры, чтобы проверить их состояние, взять необходимые вещи и документы, сообщил журналистам глава администрации Хостинского района города Игорь Яшнов.
В понедельник вечером в Сочи на улице Пятигорской произошел пожар в пятиэтажном доме на площади 500 квадратных метров. Никто не пострадал, были эвакуированы 50 жителей дома. Администрация Хостинского района Сочи подготовила пункт временного размещения погорельцев — жилой комплекс «Лесное» на улице Транспортной.
Как сообщил Яшнов, эвакуированных жильцов привезли в свои квартиры во вторник днем.
"Поскольку в течение ночи и сегодня утром работала специализированная лаборатория по пожарной части, по выяснению причин данного пожара только сейчас дали возможность людям вернуться в свои квартиры, проверить их состояние, взять необходимые вещи и документы", — заявил журналистам Яшнов.
"Кроме того, администрация со службами работают в направлении оценки каждого помещения: фото помещения, номер и так далее. Еще повторная перепись всех жителей, поскольку не все были зарегистрированы, кто проживал в пункте временного размещения. Сейчас людям есть, где жить, горячее питание, чай, комфортные хорошие условия. В настоящее время в резервном фонде находятся 22 человека, в том числе 4 ребенка", — сказал он.
Глава района добавил, что на улице Пятигорской уже ведутся работы по очистке территории, крыши, кровли от горелых остатков, на месте работают самосвалы.
Огонь охватил пятиэтажный дом в центре Сочи. Кадры пожара
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