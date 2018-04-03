В Грозном построят еще один высотный жилой комплекс

В Заводском районе Грозного началось строительство нового высотного жилого комплекса из трех пятнадцатиэтажных домов. «Проект инвестиционный. В жилой комплекс входят три пятнадцатиэтажных дома, в каждом из которых по 70 квартир», — сообщил мэр Грозного Муслим Хучиев . Его слова передаются на сайте регионального правительства. Строительство первой многоэтажки планируется закончить в 2019 году. Полностью жилой комплекс будет сдан в 2020 году. Ранее сообщалось, что в столице Чечни также построят жилой микрорайон, рассчитанный на 30 тысяч человек. Площадь застройки в Ленинском районе города составит около 70 гектаров, строительство будет вестись за счет инвесторов.