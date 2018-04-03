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В Грозном построят еще один высотный жилой комплекс
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В Грозном построят еще один высотный жилой комплекс 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Заводском районе Грозного началось строительство нового высотного жилого комплекса из трех пятнадцатиэтажных домов.
«Проект инвестиционный. В жилой комплекс входят три пятнадцатиэтажных дома, в каждом из которых по 70 квартир», — сообщил мэр Грозного Муслим Хучиев. Его слова передаются на сайте регионального правительства.
Строительство первой многоэтажки планируется закончить в 2019 году. Полностью жилой комплекс будет сдан в 2020 году.
Ранее сообщалось, что в столице Чечни также построят жилой микрорайон, рассчитанный на 30 тысяч человек. Площадь застройки в Ленинском районе города составит около 70 гектаров, строительство будет вестись за счет инвесторов.
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