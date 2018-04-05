Ещё
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры Москвы 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аналитики компании «Метриум» составили рейтинг новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами, выставленными на продажу в марте 2018 года. В список попали три жилых проекта, расположенных на юге и юго-востоке столицы. Материалы исследования поступили в редакцию «Дома» 4 апреля.
Самой дешевой квартирой, по данным рейтинга, стала студия площадью 20,95 квадратного метра в ЖК «Лесопарковый» (район Южное Чертаново, ЮАО). Объект продается за 3,26 миллиона рублей. На втором месте — студия 20,3 квадратного метра в ЖК «Ясеневая 14» (район Орехово-Борисово Южное, ЮАО), она стоит 3,3 миллиона рублей. На третьем студия площадью 20,18 квадратного метра в ЖК «Влюблино» (район Люблино, ЮВАО). Квартира продается на 3,37 миллиона рублей. Средняя цена квадратного метра в новостройках, согласно исследованию, показала небольшой рост (0,6 процента).
«В первом квартале 2018 года рынок новостроек массового сегмента пополнился четырьмя новыми проектами, — отметила Наталья Круглова, генеральный директор «Метриум», — Причем три из них поступили в экспозицию в марте. Первый квартал 2017 года с точки зрения выхода новых проектов был активнее — тогда продажи открылись в шести объектах».
Согласно ранее опубликованным данным компании Blackwood, средняя стоимость квадратного метра жилья эконом— и комфорт-класса в Москве в конце марта составляла 118 тысяч рублей.
dom.lenta.ru: последние новости
Забирай ее скорей Сдали нервы Московские промзоны поразили обилием жилья
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма121
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова52
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции242
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании109
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»626
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение