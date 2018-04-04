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Трехлетний мальчик спалил квартиру в присутствии бабушки
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Трехлетний мальчик спалил квартиру в присутствии бабушки 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В городе Димитровграде Ульяновской области трехлетний ребенок спалил квартиру в девятиэтажном жилом доме на улице Ленина, сообщает «Московский комсомолец».
Мальчик играл с зажигалкой и намеренно поджег висевший на стене ковер. В момент возгорания в квартире находилась бабушка ребенка. Она попыталась самостоятельно справиться с огнем, но в итоге ей пришлось вызвать пожарных.
Когда на место происшествия прибыли спасатели, пламя уже полностью охватило квартиру на шестом этаже. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Его тушили 15 человек, было задействовано четыре пожарных машины.
В квартире сильно повреждена внутренняя отделка, уничтожена часть имущества. Мальчик и его бабушка не пострадали.
В декабре 2017-го аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде: трехлетний ребенок, также играя с зажигалкой, поджег кровать. Всем членам семьи, находившимся дома, пришлось эвакуироваться. Пожар потушили спасатели, никто из жильцов не пострадал.
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