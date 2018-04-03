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13 человек эвакуировали на пожаре в Череповце
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13 человек эвакуировали на пожаре в Череповце 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Кирпичная пятиэтажка загорелась накануне в 18.56. Вспыхнул натяжной потолок в квартире 37-летней женщины. На вызов отправились 6 единиц техники и 19 пожарных. Менее чем через 10 минут огнеборцы были на месте.
Столько же времени потребовалось на ликвидацию пламени. Площадь пожара составила 9 кв. метров — повреждена внутренняя отделка квартиры, постельные принадлежности, сгорел натяжной потолок. 13 человек эвакуированы из соседних квартир.
Ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. Причиной пожара стало короткое замыкание в распределительной коробке, которая, судя по всему, расположена под потолком.
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