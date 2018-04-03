Живущие за границей россияне скупают элитное жилье в РФ

Проживающие за границей россияне скупают элитное жилье на исторической родине

Возвращение бизнес-эмигрантов в Россию сказалось на рынке элитной недвижимости, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование риелторского агентства «Метриум». Так, в I квартале 2018 г. число заявок на покупку элитной недвижимости в России от пока еще проживающих за рубежом россиян выросло на 21%.

Исторический рекорд по переводу россиянами средств из-за рубежа на покупку недвижимости на исторической родине пришелся на IV квартале 2017 г., тогда он составил $122 млн (рост на 36%). При этом, по данным ЦБ , первые три квартала наблюдалось снижение этого вида трансграничных переводов на 16,8% — до $143 млн Всего же по итогам 2017 г. объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью увеличился на 1,5%, до $265 млн Предыдущий рекорд по переводам на покупку недвижимости в России был установлен в I квартале 2014 г.

Рост числа заявок на подбор элитной недвижимости в Росси от находящихся за рубежом россиян в рекордный IV квартал 2017 г. вырос на 32%, тогда как в начале 2017 г. динамика была отрицательной. Управляющий директор «Метриум премиум» Илья Менжунов полагает, что рынок элитной недвижимости фиксирует возвращение в Россию предпринимателей, покинувших страну в 2012-2014 гг. на волне негативных эмоций, но успевших разочароваться и в доходности бизнеса в Европе. Также он отмечает политических реэмигрантов, покинувших ранее страну из-за конфликтов с государством.

Директор департамента элитной недвижимости Est-a-Tet Анна Карпова отметила приобретенную реэмигрантами экономность.

«Если раньше средний бюджет покупки составлял в среднем 60 млн руб., то теперь сразу несколько объектов за 30–40 млн руб.», — рассказала она.