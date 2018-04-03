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Мэрия Уфы незаконно передала фирме землю стоимостью 40 млн рублей
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Мэрия Уфы незаконно передала фирме землю стоимостью 40 млн рублей 

АиФ-Уфа 29 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В апреле 2015 года Управление по земельным ресурсам мэрии Уфы и ООО «Служба заказчика» заключили договор, по которому фирме передавалось в собственность около 100 тысяч кв.м. земли в микрорайоне Дёма стоимостью более 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Участок предоставлялся в качестве компенсации затрат, которые понесла организация при завершение строительства «проблемных» домов.
Однако муниципалитет не имел права предоставлять землю в качестве компенсации. В связи с этим прокуратура Башкирии внесла представление в адрес городских властей об устранении нарушений закона.
По результатам его рассмотрения городская мэрия обратилась в суд за признанием договора недействительным и возвратом земли. Решением Арбитражного суда республики прокурора участок возвращён в собственность города.
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