Мэрия Уфы незаконно передала фирме землю стоимостью 40 млн рублей

В апреле 2015 года Управление по земельным ресурсам мэрии Уфы и ООО «Служба заказчика» заключили договор, по которому фирме передавалось в собственность около 100 тысяч кв.м. земли в микрорайоне Дёма стоимостью более 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Участок предоставлялся в качестве компенсации затрат, которые понесла организация при завершение строительства «проблемных» домов.

Однако муниципалитет не имел права предоставлять землю в качестве компенсации. В связи с этим прокуратура Башкирии внесла представление в адрес городских властей об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения городская мэрия обратилась в суд за признанием договора недействительным и возвратом земли. Решением Арбитражного суда республики прокурора участок возвращён в собственность города.