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Жильцы воронежской многоэтажки: вынуждают подписать договор на обслуживание, отключив газ
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Жильцы воронежской многоэтажки: вынуждают подписать договор на обслуживание, отключив газ 

Вести Воронеж 28 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Факт коммунального вымогательства в центре Воронежа. Жильцы одной из многоэтажек заявляют, что их вынуждают подписывать договоры на обслуживание, отключив газ. Голубого топлива в нескольких квартирах этого подъезда нет уже больше месяца. Жильцы рассказывают, о том, что в их доме утечка, узнали 21 февраля от газовых служб. Следы сварочных работ обнаружены на трубе второго этажа. Сначала, говорят, бесполезными стали плиты во всём подъезде. После по двум стоякам топливо всё же пустили. Жителям 8 квартир повезло меньше.
— Греем воду в тазике. Благо есть мультиварки и прочее, прочее. Но сами понимаете, это свет и всё такое. Электрическую плитку я вот, допустим, боюсь иметь в квартире. Я вот, честно, не поняла, когда это закончится по срокам, — рассказала жительница дома №27 по улице Кольцовской Елена Иголкина. В Облгазе оперативно прокомментировать ситуацию на камеру не смогли. Сообщили только, что причина в конкретной квартире — №34. Её владелица тут не живёт. Женщину нашли, правда, пускать специалистов внутрь для проверки она отказалась, заявляют газовики.
При этом отмечают, что именно в этой квартире — падение давления, то есть, возможная утечка. А вот председатель местного ТСН считает, истинная причина коммунальной блокады в том, что у нескольких собственников нет договоров на обслуживание. На такие выводы, говорит, натолкнули заявления слесарей. — Буквально говорили следующее, что до тех пор, пока абсолютно все собственники не заключат договор, мы газ не включим. Ситуация — утопия, ну, ситуация, скажем так, она сильно смахивает на вымогательство. Я попросил, чтобы жилищная инспекция дала мне координаты тех организаций, которые могут провести независимую экспертизу, — сообщил председатель правления ТСН «Кольцовская 27, 29» Валерий Васильев.
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