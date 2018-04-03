Жильцы воронежской многоэтажки: вынуждают подписать договор на обслуживание, отключив газ

Факт коммунального вымогательства в центре Воронежа. Жильцы одной из многоэтажек заявляют, что их вынуждают подписывать договоры на обслуживание, отключив газ. Голубого топлива в нескольких квартирах этого подъезда нет уже больше месяца. Жильцы рассказывают, о том, что в их доме утечка, узнали 21 февраля от газовых служб. Следы сварочных работ обнаружены на трубе второго этажа. Сначала, говорят, бесполезными стали плиты во всём подъезде. После по двум стоякам топливо всё же пустили. Жителям 8 квартир повезло меньше.

— Греем воду в тазике. Благо есть мультиварки и прочее, прочее. Но сами понимаете, это свет и всё такое. Электрическую плитку я вот, допустим, боюсь иметь в квартире. Я вот, честно, не поняла, когда это закончится по срокам, — рассказала жительница дома №27 по улице Кольцовской Елена Иголкина. В Облгазе оперативно прокомментировать ситуацию на камеру не смогли. Сообщили только, что причина в конкретной квартире — №34. Её владелица тут не живёт. Женщину нашли, правда, пускать специалистов внутрь для проверки она отказалась, заявляют газовики.