В СЗФО повысили налог на игорный бизнес

По оценкам областного минфина , повышение уже в этом году принесет в бюджет Поморья дополнительные 648 тысяч рублей, а затем увеличение налога на азарт будет давать по 860 тысяч рублей ежегодно.

Аналогичным образом поступили в начале 2018 года десятки регионов РФ . Налоги на игорный бизнес подняли в Мурманской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. Причем в подавляющем большинстве регионов ставки установлены на максимальном уровне. Дополнительный бюджетный доход в среднем оценивается в один миллион рублей за год.

В ноябре прошлого года Госдума приняла закон, который вносил изменения в Налоговый кодекс РФ: минимальные и максимальные ставки налога на игорный бизнес увеличили в два раза. А этот налог относится к региональным, поступает в местный бюджет, и субъекты РФ сами устанавливают ставки в пределах от минимума до максимума. Кроме того, новый закон сделал самостоятельными объектами налогообложения процессинговые центры интерактивных ставок, которые приносят наибольший доход.

Поэтому в начале 2018 года регионы принялись пересматривать свои законы о ставках на игорный бизнес. Услышав слова «игорный бизнес», многие удивляются: а разве он не запрещен? Действительно, с 2009 года самая масштабная часть этого бизнеса — покерные столы и рулетки — отправлены в специальные игорные зоны. Одна из них находится на территории СЗФО — в Калининградской области (всего зон пять).

Тотализаторы и букмекерские конторы под жесткие ограничения не попали. Эта часть игорного бизнеса тоже считается высокодоходной, но далеко не все регионы ей интересны.

— Процессинговых центров тотализаторов и букмекерских контор в Архангельской области не зарегистрировано, хотя у нас была установлена минимальная ставка налогообложения для таких объектов — 75 тысяч рублей, — сообщила министр финансов региона Елена Усачева. — Судя по всему, ключевым фактором для них является не налоговая нагрузка, а численность и плотность населения, то есть наличие потенциальных клиентов. Такие центры действуют лишь в одиннадцати регионах РФ, большинство сосредоточено в Москве . На территории СЗФО зарегистрированы три процессинговых центра в Санкт-Петербурге и один в Ленинградской области

А вот пункты приема букмекерских ставок на территории Архангельской области имеются — девятнадцать точек от восьми организаций. Почти все — в Архангельске Северодвинске . Именно для них налоговая ставка возросла до 14 тысяч рублей. По прогнозам, в 2018 году Поморье получит от игорного бизнеса более полутора миллионов рублей налогов. Помимо финансового, в ходе обсуждения законопроекта звучал и еще довод: игорный бизнес ничего не создает, а зарабатывает на страсти к игре.

— Ставки налога на игорный бизнес не менялись с 2006 года, — отмечает председатель Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов . — Считаю повышение ставок абсолютно правильным. Сегодня мы говорим о необходимости поддержки социально значимого бизнеса, а также важных для общества секторов экономики. Игорный бизнес имеет право на существование, но позитивной социальной отдачи от него нет. Поэтому депутаты и поддержали законопроект об увеличении ставок.

Однако есть и другая точка зрения: любой бизнес надо защищать, если он законный. Ее придерживается уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам предпринимателей Иван Кулявцев:

— Спортивный азарт присущ многим болельщикам, поэтому ставки на спорт — популярный вид хобби во всем мире. В нашем регионе действуют около двух десятков легальных точек приема ставок на спортивные мероприятия, рентабельность легального букмекерского бизнеса небольшая. Резкое повышение налоговой ставки может привести к закрытию бизнеса, вытеснению предпринимателей «в тень» и сокращению налогооблагаемой базы.

Но, по мнению министра финансов региона, повышение ставок не должно ударить по букмекерам. В области средний доход у пунктов приема ставок с учетом выплат по выигрышам составляет 350 тысяч рублей в месяц.

Новые налоговые ставки в размере 14 тысяч рублей составят лишь четыре процента от суммы дохода. Кроме того, букмекерский бизнес — крупный бизнес. К малому и среднему относятся лишь две организации, работающие в этой сфере в Поморье. В любом случае налоговые ставки сделаны, и букмекерскому бизнесу придется платить больше.