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Мать троих детей вынуждена топить печь остатками своего дома в Троицке
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Мать троих детей вынуждена топить печь остатками своего дома в Троицке 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Мать-одиночка с тремя детьми из Троицка, лишившаяся дома после пожара, вынуждена топить печь в съёмном жилье остатками строения, так как не имеет денег даже на дрова, сообщают в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе.
В обращении к омбудсмену женщина рассказала, что в августе 2016 года её дом, купленный на средства материнского капитала, был уничтожен в результате поджога. Возбуждено уголовное дело, однако преступник так и не найден. Всё это время многодетная мать была вынуждена снимать жильё, в котором нет централизованного отопления, водоснабжения и электричества. Женщина пояснила, что не получает алиментов от отца детей и место жительства мужчины ей неизвестно.
«Я некоторое время надеялась на благосклонность чиновников, но мои надежды остались только надеждой. Я длительное время скитаюсь по квартирам и домам, умоляю чужих людей приютить мою семью. В связи с уничтожением вещей и детской одежды дети не ходят в школу. Своими силами возникшую проблему я решить не могу. Я не прошу новую квартиру, я прошу только оказать помощь в ремонте жилого дома, который поврежден не по моей вине», — говорится в обращении.
Во время выезда к заявительнице уполномоченный выяснил, что семья действительно живёт крайне бедно: в жилище из мебели есть только диван, кровать и кухонный стол, окна и двери повреждены.
«Семья нуждается в материальной помощи — детям элементарно нужна одежда и школьные принадлежности. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда. Совершенно очевидно, что самостоятельно справиться с возникшей трудной жизненной ситуацией одинокая мама не сможет. Надо поддерживать и помогать», — прокомментировала ситуацию омбудсмен Маргарита Павлова.
В пресс-службе уполномоченного пояснили, что главам Троицка и регионального министерства социальных отношений направлены письма с просьбой взять ситуацию на контроль.
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