Мать троих детей вынуждена топить печь остатками своего дома в Троицке

Мать-одиночка с тремя детьми из Троицка , лишившаяся дома после пожара, вынуждена топить печь в съёмном жилье остатками строения, так как не имеет денег даже на дрова, сообщают в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе.

В обращении к омбудсмену женщина рассказала, что в августе 2016 года её дом, купленный на средства материнского капитала, был уничтожен в результате поджога. Возбуждено уголовное дело, однако преступник так и не найден. Всё это время многодетная мать была вынуждена снимать жильё, в котором нет централизованного отопления, водоснабжения и электричества. Женщина пояснила, что не получает алиментов от отца детей и место жительства мужчины ей неизвестно.

«Я некоторое время надеялась на благосклонность чиновников, но мои надежды остались только надеждой. Я длительное время скитаюсь по квартирам и домам, умоляю чужих людей приютить мою семью. В связи с уничтожением вещей и детской одежды дети не ходят в школу. Своими силами возникшую проблему я решить не могу. Я не прошу новую квартиру, я прошу только оказать помощь в ремонте жилого дома, который поврежден не по моей вине», — говорится в обращении.

Во время выезда к заявительнице уполномоченный выяснил, что семья действительно живёт крайне бедно: в жилище из мебели есть только диван, кровать и кухонный стол, окна и двери повреждены.

«Семья нуждается в материальной помощи — детям элементарно нужна одежда и школьные принадлежности. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда. Совершенно очевидно, что самостоятельно справиться с возникшей трудной жизненной ситуацией одинокая мама не сможет. Надо поддерживать и помогать», — прокомментировала ситуацию омбудсмен Маргарита Павлова

В пресс-службе уполномоченного пояснили, что главам Троицка и регионального министерства социальных отношений направлены письма с просьбой взять ситуацию на контроль.