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Когда помогут обманутым дольщикам?
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Когда помогут обманутым дольщикам? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Обманутые дольщики и сейчас вынуждены снимать квартиру, хотя уже должны были проживать в собственной. Власти обе­щали помочь с возмещением арендной платы. Когда обе­щания превратятся в действия?
Депутаты краевого Заксобрания приняли закон, согласно которому участники долевого строительства, включённые в перечень незавершённого и при этом нуждающиеся в жилье, могут получить выплаты за аренду квартиры. По закону, они не должны иметь жильё в собственности или на условиях социального найма, а договор аренды должен быть официальным. Для одиноко проживающего человека размер выплаты составит не более 10 тыс., для семьи — не более 15 тыс. Из 626 дольщиков реально в жилье нуждаются более 400. На эти выплаты в краевом бюджете предусмотрено 50 млн рублей в 2018 году и 100 млн — в 2019-м.
«По сути, мы выступили с такой инициативой в числе первых, а первопроходцам всегда непросто. Посмотрим, как закон начнёт работать в крае. В случае если выявятся какие-то шероховатости, мы готовы их устранить», — прокомментировал вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш.
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