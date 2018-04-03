Когда помогут обманутым дольщикам?

Обманутые дольщики и сейчас вынуждены снимать квартиру, хотя уже должны были проживать в собственной. Власти обе­щали помочь с возмещением арендной платы. Когда обе­щания превратятся в действия?

Депутаты краевого Заксобрания приняли закон, согласно которому участники долевого строительства, включённые в перечень незавершённого и при этом нуждающиеся в жилье, могут получить выплаты за аренду квартиры. По закону, они не должны иметь жильё в собственности или на условиях социального найма, а договор аренды должен быть официальным. Для одиноко проживающего человека размер выплаты составит не более 10 тыс., для семьи — не более 15 тыс. Из 626 дольщиков реально в жилье нуждаются более 400. На эти выплаты в краевом бюджете предусмотрено 50 млн рублей в 2018 году и 100 млн — в 2019-м.