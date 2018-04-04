В рамках реновации в 2018 году начнут строить 34 дома

Реновация: в этом году начнут строить 34 дома

В настоящее время уже заключены договоры на проектирование 20 объектов, подведены итоги конкурсных процедур на проектирование еще 24 жилых домов.

Стало известно, что до конца нынешнего года начнется строительство сразу 34 домов по столичной программе реновации. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

"До конца года казенное предприятие "Управление гражданского строительства" планирует начать строительство 34 жилых домов с общим количеством 7 тыс. 54 квартиры. Московским фондом реновации жилой застройки в текущем году запланировано начало проектирования 136 жилых домов по программе реновации", — заявил Бочкарев.

В настоящее время уже заключены договоры на проектирование 20 объектов, подведены итоги конкурсных процедур на проектирование еще 24 жилых домов. Также в рамках адресной инвестиционной программы за период 2018-2020 годы планируется завершить проектирование и строительство еще 73 жилых домов.