Судебные приставы помогут закончить ремонт дома на Невской в Волгограде

Суд обязал жителей дома №2 на улице Невской в центре Волгограда предоставить рабочим доступ в их квартиры для установки металлических лент под потолком, исполнение его решения будут контролировать приставы.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», хозяева нескольких квартир до сих пор не хотят пускать рабочих в свои квартиры. Однако, если они и дальше будут упорствовать, то специалисты не смогут перейти к усилению фундамента дома.

Напомним, летом на стенах одного из подъездов дома появились трещины. Экспертиза показала, что они образовались из-за просадки грунта. Специалисты заявили, что сохранить здание возможно, если провести соответствующий ремонт.