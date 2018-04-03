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Судебные приставы помогут закончить ремонт дома на Невской в Волгограде
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Судебные приставы помогут закончить ремонт дома на Невской в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд обязал жителей дома №2 на улице Невской в центре Волгограда предоставить рабочим доступ в их квартиры для установки металлических лент под потолком, исполнение его решения будут контролировать приставы.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», хозяева нескольких квартир до сих пор не хотят пускать рабочих в свои квартиры. Однако, если они и дальше будут упорствовать, то специалисты не смогут перейти к усилению фундамента дома.
Напомним, летом на стенах одного из подъездов дома появились трещины. Экспертиза показала, что они образовались из-за просадки грунта. Специалисты заявили, что сохранить здание возможно, если провести соответствующий ремонт.
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